Песков раскрыл темы бесед Путина с Алиевым и Пашиняном

Одну из тем переговоров президента России Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым раскрыл пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Представитель Кремля уточнил, что каждая встреча продолжалась примерно полчаса.

По словам Пескова, лидеры наверняка обменивались мнениями. И, без сомнения, затрагивалась тема Зангезурского коридора. Это проект автомобильной и железной дорог протяженностью около 40 километров через территорию Сюникской области Армении. Азербайджану он необходим, чтобы связать западные районы страны с эксклавом — Нахичеванской Автономной Республикой.

Как напоминает ТАСС, Пашинян ранее назвал активным диалог между Россией и Арменией. Он заявил, что между Ереваном и Москвой регулярно проводятся встречи на высоком уровне. Путин встречался с Пашиняном и Алиевым в Кремле 8 октября – перед тем, как открыть заседание Совета глав стран СНГ.