Музыкант Александр Скляр встретился с контрактниками в Едином пункте отбора на военную службу в Москве

Музыкант Александр Скляр посетил Единый пункт отбора на военную службу в столице, который расположен на улице Яблочкова. Он дал концерт перед военнослужащими.

"Я думаю, что российский боец – вообще самый крутой боец в мире. У него есть ощущение, что за ним стоит огромная могучая страна. И у этой страны есть незыблемые, очень важные для человека вещи – это, конечно, без сомнения, любовь к Родине", – отметил Скляр.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту располагается в Москве по адресу: улица Яблочкова, д. 5, стр. 1. Чтобы посетить его, следует записаться на портале mos.ru.