Власти Харьковской области решили объявить обязательную эвакуацию

Обязательную эвакуацию решили объявить власти Харьковской области. Как заявил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, рассматривается вопрос об эвакуации на изюмском и купянском направлениях.

По словам Синегубова, власти намерены вывозить не только семьи с детьми, но всех гражданских лиц. На изюмском направлении это населенный пункт Боровая. На купянском направлении - Петропавловка, Кондрашова, Куриловка и сам Купянск.

Еще 25 сентября украинское министерство по вопросам реинтеграции объявило принудительную эвакуацию детей с семьями из 29 населенных пунктов Харьковской области. Ранее украинские власти объявили обязательную эвакуацию из 15 сел в связи с ухудшением ситуации с безопасностью.