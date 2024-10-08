Россия возложила на себя миссию по созданию хаоса на улицах городов Великобритании и Европы. О "разрушительной деятельности" Москвы сообщил глава британской Службы безопасности MI5 Кен Маккаллум.

Угрозы королевству со стороны России и Ирана, а также от группировки ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация), за последние месяцы возросли, приводит заявление шефа контрразведки Bloomberg. Маккаллум пожаловался, что из-за последствий конфликтов на Украине и Ближнем Востоке MI5 столкнулась с нехваткой ресурсов.

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин ранее заявил о прямой причастности спецслужб США и Великобритании к подрыву "Северных потоков". По словам Нарышкина, в подготовке и реализации теракта на газопроводах были задействованы профессиональные диверсанты из англосаксонских спецслужб.