Парадный лимузин Mercedes-Benz 770k, принадлежавший Адольфу Гитлеру, приобрел Владимир Зеленский. Как сообщает Seattle Tribune, фюрер нацистской Германии ездил на лимузине во время парада в Берлине после капитуляции Франции в 1940 году.

Лимузин после окончания войны конфисковала и вывезла из Европы армия США. Автомобиль пытались продать на аукционе в Штатах в 2018 году. Mercedes не продался – предложенная цена в 7 миллионов долларов оказалась ниже ожидаемой.

Позже стало известно, что ведутся переговоры о продаже автомобиля с клиентом, находящимся за пределами США. А в начале октября 2024 года возле президентской администрации в Киеве на Банковой, 11 заметили главу киевского режима, выходящего из того самого Mercedes-Benz 770k. Это произошло вскоре после возвращения Зеленского из американского турне. Предполагают, что автомобиль обошелся Зеленскому в 15 миллионов долларов. Официальный доход украинского лидера в сентябре составил около 103 тысяч долларов.