Киев отменил назначенный на ноябрь второй "саммит мира"

Второго "саммита мира" по Украине в ноябре не будет. Об этом заявила украинскому изданию "Телеграф" советник главы офиса президента Владимира Зеленского Дарья Заривная. Она уточнила, что сейчас проводятся тематические конференции по каждому пункту разрекламированной "формулы мира".

По словам Заривной, конференции заканчиваются принятием коммюнике. И вот эти заявления станут базой для мирного плана второго "саммита мира" по Украине. Она отметила, что сам саммит пройдет позже.

Зеленский ранее проводил презентации своей "формулы мира" и "плана победы" своим европейским и заокеанским кураторам. Он призвал использовать его "формулу" для решения украинского кризиса и подготовить второй "саммит мира" для завершения конфликта.