Путин выступил на саммите стран СНГ. Главное

Комендант Московского Кремля приветствует президента Азербайджана. Переговоры Владимира Путина и Ильхама Алиева открывают этот насыщенный день. В последний раз лидеры виделись совсем недавно в Баку. Итогом той встречи стал целый список важнейших проектов.

"Они все перспективные, они все реальные, живые эти проекты. И двусторонние, и многосторонние. Мы очень рады, что на полях встречи глав стран СНГ у нас есть возможность обменяться сегодня информацией о текущей работе", - отметил Путин.

А так этот день начал премьер-министр Армении. Перед тем, как отправиться в Кремль, Никол Пашинян не удержался, и несмотря на ливень, все-таки оценил, как похорошела Москва.

Впрочем, в Кремль Пашинян приезжает уже на "Аурусе", предоставленном российской стороной, сменив спортивный костюм на деловой. Какое-то время российский президент и премьер-министр Армении беседуют тет-а-тет. После чего стартует уже расширенный переговорный формат, в начале которого Путин отмечает, что товарооборот между Россией и Арменией уверенно растёт.

За кулисами этих двух встреч, вероятно, обсуждался, и вопрос мирного договора между Арменией и Азербайджаном, который до сих пор буксует. А также дрейф Еревана в сторону Запада. Впрочем, пресса при этом разговоре уже не присутствовала, гоняясь за лидерами стран СНГ, которые в этот момент уже прибывали в Кремль. В приоритете, как всегда, был Александр Лукашенко, который вкратце рассказал и про вчерашний неформальный ужин в честь дня рождения Владимира Путина.

В официальной повестке саммита украинская тема вообще не фигурировала. Её лидеры, если и касались, то лишь в рамках закрытых переговоров в узком составе, формат которых предусматривал свободную дискуссию. Там же, возможно, обсуждалось и строительство первой АЭС в Казахстане, который сейчас думает, кому доверить данный проект. И пока не факт, что это будет Росатом. Впрочем, у госкорпорации и так заказов хватает. Как и у других российских компаний, активно работающих на пространстве СНГ.

"Наши компании реализуют совместные проекты в энергетике, промышленности, инфраструктуре. Сообща решают проблемы в импортозамещении. Выстраивается независимая от внешних факторов финансовая система, ориентированная на использование национальных валют", - сказал Путин.

Эту тему лидеры содружества выделяют особо, учитывая, что Запад сейчас предпринимает активные усилия, чтобы историю переписать. Особенно в части Победы советского народа во Второй мировой войне.

"И мы знаем почему. Историческая правота наших народов является препятствием в реализации долгосрочных геополитических планов Запада, в которых нет места другим сильным державам", - сказал Александр Лукашенко.

В этом смысле государства СНГ вступают едином фронтом. Как и по большинству международных проблем и вопросов. В том числе, имеющих ключевое значение в глобальном плане.

"Крайне важно, что все государства СНГ выступают за формирование справедливого мирового порядка на основе общепризнанных принципов международного права при центральной роли ООН. Мы на постоянной основе координируем позиции по ключевым глобальным и региональным вопросам. Причем, наши подходы к ним традиционно близки или полностью совпадают", - отметил Путин.

Это касается и импортозамещения. И расчётов в национальных валютах. Сегодня их доля, отметил Владимир Путин, превышает 80 процентов. Полным ходом идет и создание независимой системы финансовых расчетов. Эта работа ведется и в рамках БРИКС, где Россия в этом году также председательствует.

В конце октября в Казани пройдет саммит этой организации, на который российский лидер пригласил и всех лидеров СНГ. По итогам же сегодняшнего саммита принят целый ряд решений, направленных на развитие содружества. А также подписан договор о дерадикализации, который позволит более эффективно бороться с террористами на всем пространстве СНГ.