В научно-исследовательском институте Роснефти открылось новое хранилище керна

"Каменная библиотека" – так в Томском институте нефти и газа называют хранилище керна – образцов горной породы из тысяч буровых скважин. Если сложить их в линию, её длина составит 150 тысяч метров – это восемь Крымских мостов или расстояние от Москвы до Твери! Образцы исследуют разными методами, чтобы понять: есть ли в этом месте нефть, сколько её там, и как её оттуда добыть.

"Не так давно мы ввели новое тринадцатиэтажное функциональное здание, в котором находится, помимо ста офисных помещений, ещё 2 этажа лабораторий и новое региональное кернохранилище. Ввод новых площадей позволит нам обеспечить хранение добываемого керна в ближайшие 10 лет", - рассказал Максим Пушкарев, генеральный директор АО "ТомскНИПИнефть".

"ТомскНИПИнефть" - головной институт "Роснефти" по проектно-изыскательским работам. Лаборатории оснащены самым современным оборудованием. А это уникальный микротомограф – разработка Томского политехнического университета. Он позволяет заглянуть вглубь горной породы с разрешением до 3 микрон! Инновационные подходы применяют на всех этапах научных и производственных работ.

"Для моделирований технологических процессов используются цифровые двойники. Инструмент позволяет прогнозировать режим работы технологического оборудования и заблаговременно принять решение при изменении профиля добычи. Ну, и конечно же, создание информационных 3D-моделей сложных технологических объектов", - сказала Ирина Манжола, главный инженер АО "ТомскНИПИнефть".

В институте разработали собственный IT-продукт – геоинформационную систему "ГИС-РН". Ядро программы - интерактивная карта, которая объединяет базы данных месторождений. В этом году "ГИС-РН" признан лучшим в стране цифровым решением для нефтегазовой отрасли.

"Мы разработали инновационный модуль на базе нейросетевых технологий, который позволяет автоматизированным образом дешифрировать гидрографические объекты на аэрокосмических изображениях, делать это практически в 30 раз быстрее, чем это делает человек и получать очень высокую точность распознавания, до 95%", - отметил Александр Напрюшкин, начальник управления по ИТ и развитию бизнес-процессов АО "ТомскНИПИнефть".

Сегодня специалисты "ТомскНИПИнефти" выполняют проекты любой сложности на всей территории России, в том числе в суровых климатических условиях арктической зоны.