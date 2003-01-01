Карл III пригрозил младшему брату изгнанием из дворца

Принц Эндрю может стать бездомным. Младший брат короля Великобритании Карла III - на грани выселения из королевской резиденции, пишет Daily Star.

Издание напоминает, что после разразившейся два года назад серии скандалов принц Эндрю, герцог Йоркский, оставил королевские обязанности. Карл III в результате урезал его финансирование, включая оплату за услуги личной охраны и намеревался выселить Эндрю из Роял Лодж - несмотря на то, что герцог Йоркский и его семья жили там с 2003 года.

Позже монарх сжалился над братом и дал принцу Эндрю возможность остаться в имении на неопределенный срок - но при условии, что он сделает там капитальный ремонт. Работы по реставрации дворца оцениваются в два миллиона фунтов стерлингов. Пока что герцог Йоркский лишь отремонтировал крышу поместья, заплатив за это 200 тысяч фунтов стерлингов. На оставшуюся реставрацию у него осталось время до конца года.