Собянин и Патрушев открыли новый выставочный комплекс "Тимирязев центр"

Новейший выставочный комплекс "Тимирязев Центр" заработал сегодня на севере столицы. Площадью более 40 тысяч квадратных метров - он станет одним из крупнейших в столице. Внутри пространство создали таким образом, чтобы его можно было легко трансформировать. Проект реализовали на базе российского Государственного аграрного университета - он знаменует собой развитие легендарной Тимирязевки. Сегодня в торжественной церемонии открытия приняли участие мэр Сергей Собянин и заместитель председателя правительства Дмитрий Патрушев. А уже завтра премьера - там откроется традиционная и популярная выставка "Золотая осень"

Колосья на терракотовом фоне - естественном цвете земли - пока выше елей. На базе Российского аграрного университета появилась крупнейшая в Москве выставочная и деловая площадка - комплекс "Тимирязев Центр". Студенты следили за строительством.

"Очень многофункциональное выставочное образовательное пространство. Очень высокий потолок - около 13 метров. Можно проводить любые мероприятия - сюда могут заезжать машины, разгружаться уезжать", - рассказал Михаил Стеркин, заместитель генерального директора "ФосАгро", председатель совета директоров "Тимирязев-Центр".

Сегодня новый выставочный комплекс на севере Москвы открыли мэр Москвы Сергей Собянин и заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев.

"Я думаю, что это такое начало нового развития Тимирязевки, новый стиль ее работы, новый стиль развития кампуса. Московские университеты развиваются. Недавно мы закончили огромный проект Бауманки, сейчас приступаем вместе с правительством Российской Федерации по поручению президента по развитию кампуса "Станкина", развиваются целый ряд других университетов активно, не только МГУ. Я очень рад, что здесь, в Тимирязевке, получился такой центр", -отметил Собянин.

"Очень надеюсь на то, что ребятам будет здесь комфортно учиться, они будут проходить практику, получать тот важный опыт, который им потом будет необходим в полях, уже работая в сельском хозяйстве", - рассказал Дмитрий Патрушев.

"Тимирязев Центр" стал Домом для учёных. Все помещения- залы, кабинеты и переговорные - носят имена выдающихся аграриев - Вавилова, Борисова, Чаянова, Немчинова и многих других. С громкой фамилией- даже конференц-зал - в честь биолога и селекционера Ивана Мичурина.

Уже завтра в новом комплексе открывается центральная площадка агропромышленной выставки "Золотая осень". Не исключено, что в будущем этот популярный фестиваль обретет здесь постоянную прописку.