Главе МИД России Сергею Лаврову неинтересна идущая на Западе дискуссия о переговорах по Украине с Москвой. Российский министр назвал подобные обсуждения пустыми разговорами.

Дипломат признался журналистам, что перестал следить за подобными заявлениями. Лавров заметил, что уже не раз вспоминал по этому поводу русскую поговорку про Емелю.

Глава МИД России посоветовал Европе лучше прислушаться к премьер-министру Словакии. Роберт Фицо минувшим вечером заявил, что ракетный удар по Брюсселю может изменить дискуссию на Западе о поставках дальнобойных ракет Киеву. Дипломат подчеркнул, что Фицо -умный, порядочный человек, честный политик – и Европе стоит прислушаться к словам словацкого премьера, передает ТАСС.