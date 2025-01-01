Армянские пограничники заместят российских на границе с Ираном и Турцией с 1 января

Военнослужащие погранслужбы Армении заступят на охрану границы республики с Ираном и Турцией вместе с российскими пограничниками. Договоренность, достигнутая на переговорах президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, вступит в силу 1 января 2025 года.

Предполагается также, что армянские пограничники возьмут на себя контроль над одним из КПП на границе с Ираном, заменив там российских военных. Российские погранвойска участвовали в охране границы Армении с Турцией и Ираном с 1992 года, передает ТАСС.

Пограничники ФСБ России работали также в аэропортах Армении. Однако недавно в Ереване решили охранять рубежи республики своими силами, попросив Россию отозвать военнослужащих.