Володин призвал избегать крайностей при обсуждении проблемы бездетности

Избегать непродуманных инициатив в борьбе с пропагандой отказа от деторождения призвал депутатов спикер Госдумы. Вячеслав Володин попросил парламентариев не пугать общество и не впадать в крайности.

Володин подчеркнул, что никто не посягает на право женщины рожать или не рожать ребенка. Перегибать палку в Госдуме не собираются. В частности, речь об инициативе о введении налога на бездетность.

По словам Володина, нормы о борьбе с пропагандой отказа от деторождения необходимы для защиты семьи. Страна может развиваться, только если будут рождаться дети, подчеркнул председатель нижней палаты парламента. 23 сентября правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала пакет законопроектов о запрете пропаганды чайлдфри. Спикер Госдумы напомнил, что пропаганду бездетности продвигают в США, пишут "Ведомости".