Адвокат Шапиро арестован по обвинению в особо крупном мошенничестве

Адвокат Денис Шапиро отправлен под арест. Решение принял Замоскворецкий суд Москвы. Шапиро известен тем, что представлял интересы командира спецназа "Ахмат" Апты Алаудинова.

Как сообщили в пресс-службе суда, решение вынесено в рамках дела о мошенничестве в крупном размере. В отношении Шапиро избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 30 суток - до 7 декабря 2024 года.

Летом следственное управление УМВД России по Ленинскому городскому округу Московской области по заявлению Шапиро возбудило уголовное дело. В качестве ответчиков должны были выступить совладельцы холдинга B&B Александр Балаховский и Яков Босинзон, ранее осужденные за аферу с долей Шапиро в этом бизнесе. Речь шла о мошенничестве на 300 миллионов рублей с оборудованием завода по производству бытовой химии, передает ТАСС.