Власти Белгородской области эвакуируют два села из-за обстрелов

Села Петровка и Соловьевка в Белгородской области закрыты на въезд. Такое решение принял региональный оперштаб. Жителям населенных пунктов предоставят новое жилье, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Власти начинают отселение людей из названных сел. Как заявил Гладков в Telegram, решение принято из-за жалоб местных жителей. Эти населенные пункты регулярно обстреливают украинские боевики.

Также губернатор сообщил об обстреле со стороны ВСУ города Шебекино. Ранена женщина. Повреждено административное здание и цех производственного предприятия, 15 частных домовладений и линия электропередачи.