Мысли о том, что Украина может выиграть конфликт на истощение против России – опасная фантазия. Российские войска только ускоряют свое продвижение, заявил британский аналитик Александр Меркурис.

Украина терпит одно поражение за другим. ВСУ проигрывает русским на фронтах, ВС России близки к захвату мест на востоке страны, которые могут быть экзистенциально важны для ее будущего, — заявил Меркурис в своем блоге на YouTube.

По словам эксперта, российские войска сейчас достигают ключевых логистических пунктов. Британский аналитик ранее отмечал, что население городов – в частности, Одессы - не соглашается участвовать в насильственной мобилизации, объявленной киевскими властями. Все больше жителей склоняются к поддержке России, подчеркнул эксперт.