Политолог Камкин: В Германии очень боятся возвращения Трампа в Белый дом

Европейские политики продолжают собирать деньги на вооружение Украины - но при этом высказываются за проведение некоей "мирной конференции". Как они совмещают это противоречие? Верят ли еще на Западе в то, что киевский режим может чего-то добиться силой оружия? И какой "мирный" вариант там хотят обсуждать с Россией?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Александр Камкин.

"Германия - абсолютный вассал Соединенных Штатов. И там очень боятся возвращения в Белый дом Дональда Трампа, потому что на немцев повесят обслуживание всех долгов Украины и восстановление ее инфраструктуры. И все разговоры о "германском" или "корейском" мирном варианте урегулирования - все это подготовка для дипломатических телодвижений", - отметил эксперт.

Полный комментарий Александра Камкина смотрите в видео.