Европейские экоактивисты окончательно утратили связь с реальностью

Экоактивисты, которые нефть на дух не переносят, давно начали вступать в прямой контакт с произведениями искусства. В Британии обливших супом полотно ван Гога "Подсолнухи" в Национальной галерее упекли в тюрьму. Фиби Пламмер заработала два года цугундера, ее подельница Анна Холланд проведёт на тюремной шконке 20 месяцев. Если вы вдруг позабыли: это активисты из движения Just Stop Oil. Лучшим переводом будет "Возьми - да нефть останови". Образ мыслей у них своеобразный, простым людям не понять. Во имя чего ван Гога супом поливать? Куда от этого нефть денется? Но с их интеллектуальным багажом логика - инструмент рудиментарный.

"Джейкоб, у тебя шестеро детей. Тебя не волнует их будущее, смогут ли они прокормить себя? Потому что именно сейчас, в соответствии с политикой правительства, ваших шестерых детей ждет будущее с экстремальными погодными условиями, неурожаями, голодом и войнами".

Понимаете логику? Как ван Гога супом не облить во имя светлого будущего шестерых детей? Толпам юных и не очень юных европейцев настолько загадили мозги, что, не очень понимая смысл всей этой климатической повестки, они усвоили одно - надо действовать.

Клеевые активисты в Европе достали уже всех - и простых водителей, и полицию, и врачей скорой помощи. Каким образом приклеивание себя к дорогам сократит потребление нефти и газа?

Вернемся к искусству. Скандал в Нидерландах: в музее LAM уничтожен арт-объект французского художника Александра Лаве. Это две пивные банки, работа прошлого века. В один прекрасный день шедевр пропал. Думали, экоактивист против нефти прет. Оказалось, он просто в современном искусстве ни бум-бум: думал, мусор.

Это еще что, некоторые персонажи такие перфомансы с инсталляцией устраивают, что весь интернет дивится. Это видео стало вирусным, потому что один сумасшедший выпил 14 тысяч банок пива, а эти ребята пришли в его комнату и навели порядок. Собственно, если месяц дома не убираться, мусор не выносить, стены супом поливать - у вас такая инсталляция вырастет, что кураторы музея Гуггенхайма будут в дверь ломиться, лишь бы прикоснуться к новому тренду. Если соседи не прибьют. Или экоактивисты.

Еще больше информации - в Telegram-канале "Великий Перепост". Подписывайтесь, обсуждайте - ваше мнение услышат.