Bloomberg: Зеленский готовится занять более гибкую позицию по конфликту на Украине

Зеленский может смягчить позицию относительно условий завершения конфликта на Украине. Об этом во вторник, 8 октября, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники, близкие к НАТО.

Издание отмечает, что союзники Киева оказывают на Зеленского всё большее давление в связи с его "планом победы", который получил "прохладный приём" в США.

В статье также говорится, что украинские чиновники готовы признать необходимость "развязки" конфликта в связи с приближением зимы и ослабеванием поддержки Запада.