Российские войска продолжают теснить националистов на всех направлениях. На ключевых участках фронта противник сдает позиции, теряя один за другим крупные опорники.

На южнодонецком направлении надежную защиту наших подразделений от атак с воздуха обеспечивает расчет ЗРК "Бук" группировки "Восток". Только за неделю бойцы сбили более 10 беспилотников самолетного типа. Отслеживать вражеские цели помогает самоходная РЛС. Станция обнаруживает объекты на предельно малых высотах - на расстоянии до 120 километров. Кроме того, "Бук" работает под прикрытием переносных зенитных комплексов, также в боевом охранении постоянно находятся военные с антидроновыми ружьями.

На северском направлении расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" группировки "Юг" поразил опорный пункт неонацистов. Укрепрайон обнаружила разведка с помощью беспилотника. Боевая машина оперативно выдвинулась на огневую позицию и нанесла удар термобарическими снарядами, уничтожив живую силу и орудия противника. "Солнцепеки" оказывают поддержку штурмовым подразделениям, обеспечивая их продвижение в глубь обороны врага.