ВСУ сдают позиции на ключевых участках фронта

Российские войска продолжают теснить националистов на всех направлениях. На ключевых участках фронта противник сдает позиции, теряя один за другим крупные опорники.

На южнодонецком направлении надежную защиту наших подразделений от атак с воздуха обеспечивает расчет ЗРК "Бук" группировки "Восток". Только за неделю бойцы сбили более 10 беспилотников самолетного типа. Отслеживать вражеские цели помогает самоходная РЛС. Станция обнаруживает объекты на предельно малых высотах - на расстоянии до 120 километров. Кроме того, "Бук" работает под прикрытием переносных зенитных комплексов, также в боевом охранении постоянно находятся военные с антидроновыми ружьями. 

На северском направлении расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" группировки "Юг" поразил опорный пункт неонацистов. Укрепрайон обнаружила разведка с помощью беспилотника. Боевая машина оперативно выдвинулась на огневую позицию и нанесла удар термобарическими снарядами, уничтожив живую силу и орудия противника. "Солнцепеки" оказывают поддержку штурмовым подразделениям, обеспечивая их продвижение в глубь обороны врага.