В курском приграничье экипаж ударного вертолета Ми-28 поразил группу боевиков и бронированную технику. "Ночной охотник" нанес удар ракетами по скоплению живой силы ВСУ и благополучно вернулся на аэродром базирования. Как доложила разведка - все цели уничтожены.

Бойцы группировки "Север" доставили гуманитарную помощь жителям отдаленных деревень в приграничном районе Курской области, куда не могут добраться гражданские волонтеры. Военные привезли людям питьевую воду, продукты и предметы первой необходимости.

Эти населенные пункты, оказавшиеся под обстрелами киевских боевиков, часто остаются без электричества, газа и продовольствия, поэтому такая поддержка жизненно необходима.