Израиль продолжает наносить удары по Ливану и сектору Газа. Не менее 16 палестинцев погибли в результате обстрелов лагерей беженцев Эль-Бурейдж, Нусейрат и пригорода Газы. Среди жертв есть женщины и дети.

Несмотря на ежедневные потери, в движении ХАМАС отвергли идею переговоров с Тель-Авивом до прекращения огня и вывода израильских войск, которые все активнее действуют и на территории Ливана. Ночью авиация нанесла новые удары по Бейруту. В ЦАХАЛ сообщают о ликвидации за сутки полусотни боевиков "Хезболлы" и об уничтожении туннеля, прорытого под границей из Ливана в сторону еврейского государства.

Завалы на месте израильского авиаудара разбирают и в Дамаске. Накануне вечером жертвами атаки по жилому дому в столице Сирии стали семь человек, еще 11 ранены. Сирены воздушной тревоги звучат и на севере самого Израиля.