Белоусов обсудил с премьером Буркина-Фасо перспективы двусторонних отношений

Взаимодействие на африканском континенте и перспективы двусторонних отношений обсудили министр обороны России и глава правительства Буркина-Фасо.
Встреча Андрея Белоусова и Апполинера Тамбела состоялась в Москве на полях форума, посвященного экономике западноафриканской республики. Стороны выразили удовлетворение углублением сотрудничества между нашими государствами.
"Мы очень ценим дружественный характер наших отношений, сложившихся форм сотрудничества между нами. Российско-буркинийские отношения основаны на принципах взаимного уважения, учёта интересов друг друга и в последние годы приобрели позитивную динамику. Считаю нашу сегодняшнюю встречу очередным шагом в развитии наших дружеских связей", - отметил Белоусов.