Белоусов обсудил с премьером Буркина-Фасо перспективы двусторонних отношений

Взаимодействие на африканском континенте и перспективы двусторонних отношений обсудили министр обороны России и глава правительства Буркина-Фасо.

Встреча Андрея Белоусова и Апполинера Тамбела состоялась в Москве на полях форума, посвященного экономике западноафриканской республики. Стороны выразили удовлетворение углублением сотрудничества между нашими государствами.