Гороскоп на сегодня, 10 октября, для всех знаков зодиака

Овны

Зеркальная дата 10.10 - это повод загадать желание. Аура затмения позади, пора включаться в работу: в карьере и личной жизни намечается какой-то движ.

Тельцы

Тельцам грех жаловаться - ваши дела идут нормально по сравнению с другими знаками. Венера в Скорпионе добавляет пикантности и интриги в любовной сфере.

Близнецы

Близнецам-родителям нужно как следует следить за детьми, а всем остальным - за своими деньгами. Творческие личности могут быть сегодня не в духе.

Раки

Ваш Марс готовится к конфликту с Солнцем, который произойдет 15 октября. У многих в эти дни могут появиться сложности с начальством или преподавателями.

Львы

Середина октября - время простуд и вирусов, напоминает вам гороскоп. Одевайтесь по погоде и постарайтесь не хандрить, ищите плюсы в этой прекрасной осени.

Девы

Девам противопоказаны творческие занятия, шопинг и косметология. Если у вас есть дети, сегодня они будут вести себя ужасно – Луна сделает их капризными.

Весы

У Весов дома обстановка неустойчивая, как октябрьская погода за окном. Не спешите расстраиваться, уже завтра все может кардинально измениться само по себе.

Скорпионы

Разборки в рабочих или родительских чатах могут довести вас до кипения. Не стоит тратить на это нервы, оторвитесь от телефона и переключитесь на другие дела.

Стрельцы

Откажитесь от любых финансовых предложений, которые поступят сегодня. Ничего не продавайте и не покупайте, занимайтесь обычными будничными делами.

Козероги

Луна в вашем знаке обожает наводить порядки, но сегодня у нее плохой день. Вас могут раздражать окружающие, особенно несерьезные и безответственные типы.

Водолеи

На вас могут давить сроки, дедлайны в учебе или работе. Займитесь этим, чтобы освободиться от неприятного чувства и не прятаться от начальства и преподавателей.

Рыбы

Пока другие знаки зодиака грустят, Рыбы сегодня имеют все шансы на успехи в поездках, переписках, общении и знакомствах. Сближайтесь с теми, с кем вам интересно.