Песков рассказал, знает ли Путин о квадроберах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил в среду, 9 октября, на вопрос о том, осведомлен ли российский лидер Владимир Путин о квадроберах.

Как заявил представитель Кремля РИА Новости, он надеется, что президент не знает о квадроберах, а также подчеркнул, что "не нужно преувеличивать популярность".

Квадробинг — это разновидность физической активности и неофициальный вид спорта, в котором люди воспроизводят действия животных, бегая и прыгая, как они. Для большего сходства квадроберы надевают аксессуары и костюмы, а на маркетплейсах для них предлагают даже корма и домики.

Днем ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров вывел обсуждение квадробинга на международный уровень, поинтересовавшись у коллеги из Армении Арарата Мирзояна, есть ли в его стране квадроберы. Как впоследствии пояснил Лавров, поднять эту тему его сподвигло то, что он "только-только посмотрел очередные видео, как эти квадроберы выгуливаются".