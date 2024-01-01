Генпрокуратура: три страны отказали России в сотрудничестве из-за политики

Некоторые западные страны в ходе международного сотрудничества с Россией по уголовным делам, в том числе в сфере экстрадиции, демонстрируют неконструктивный подход. Об этом во вторник. 8 октября, рассказали в российской Генеральной прокуратуре.

В ведомстве рассказали, что с начала 2024 года России отказали в исполнении 27 запросов о правовой помощи, причем семь из них были отклонены по политическим мотивам. Отличились Латвия, Канада и Швейцария.

Кроме того, было отказано в удовлетворении 67 российских запросов о выдаче разыскиваемых граждан, из них 14 — по политическим мотивам. Такие отказы дали Австрия, ФРГ, Канада, Латвия, Польша, Словакия, Словения, Финляндия, Чехия.

В Генеральной прокуратуре заверили, что Россия, несмотря ни на что, добросовестно выполняет свои обязательства в международном правовом сотрудничестве.

Ранее министр юстиции России Константин Чуйченко рассказал, что ведомство намеревается отменить все формально действующие правовые акты органов юстиции СССР и РСФСР, принятые до 12 декабря 1991 года. Он подчеркнул, что речь идет о расчистке правового массива.

В январе 2024 года Таллин заявил об отсутствии доверия к российской правовой системе. На этом основании эстонские власти приняли решение о денонсации договора с Россией о юридической помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.