Собянин рассказал, как научные разработки внедряют в реальный сектор экономики

Московский инновационный кластер запустил сервис для налаживания связей между наукой и бизнесом, который поможет быстрее и эффективнее интегрировать научные разработки в реальный сектор экономики. Об этом в среду, 9 октября, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

К сервису присоединились две научные организации и 14 вузов столицы, 8 из которых имеют особый статус национального исследовательского университета. Среди них — МГУ имени М.В. Ломоносова, Сеченовский университет и МГТУ имени Н.Э. Баумана. Ученые и студенты проводят исследования для последующего внедрения разработок в крупный бизнес. В их распоряжении больше 400 лабораторий, оснащенных передовым оборудованием.

Поступило уже свыше 300 обращений от компаний из самых разных сфер, каждую заявку сопровождают эксперты, подчеркнул Сергей Собянин.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин и заместитель председателя правительства Дмитрий Патрушев открыли новейший выставочный комплекс "Тимирязев Центр" на севере столицы. Проект реализовали на базе российского Государственного аграрного университета — он знаменует собой развитие легендарной Тимирязевки. Комплекс станет настоящим домом для ученых.

Также Сергей Собянин рассказал, что в проекте "Династии московской промышленности" участвуют уже более 100 семей. В Москве свыше 4,5 тысячи фабрик и заводов. На многих сильна преемственность, за родителями приходят дети — так появляются настоящие трудовые династии. Для рассказа о них и создан спецпроект.