Собянин: Соцкоординаторы оказали пациентам больниц и их близким 250 тыс. услуг

На протяжении последних трех лет в столичных клиниках успешно осуществляется новый проект "Социальная служба в больницах". Это уникальный сервис поддержки и помощи для пациентов стационаров. Если раньше решение таких проблем как связь с родными госпитализированного пациента или забота о ребенке попавшего в больницу человека ложилось на плечи медсестер или даже медиков, то теперь подобные вопросы регулируются социальными координаторами.

Эти сотрудники приходят на помощь пожилым или одиноким людям, пациентам с инвалидностью и маломобильным москвичам, и всем, кто в силу разных обстоятельств оказался в трудной жизненной ситуации. Для того, чтобы воспользоваться помощью социальных координаторов, не нужно заполнять никаких бумаг или писать заявлений. Если нужно, они помогут с получением услуг надомного обслуживания или круглосуточного ухода в социальных стационарных учреждениях города, отмечает в своем блоге мэр Москвы Сергея Собянин.

Ранее он рассказал о внедрении клиентских путей в столичную медицину. Модернизация инфраструктуры и современное оборудование позволяют внедрять клиентские пути – новые стандарты медицинской помощи взрослым и детям. Это подробнейшие алгоритмы действий для каждого медицинского случая, с подозрения на заболевание и до полного комплекса необходимого лечения.

Собянин отмечал, что перед столичными властями стоит цель создать в столице лучшее в мире здравоохранение, доступное каждому. Для этого до 2030 года предстоит решить четыре задачи — в частности, завершить модернизацию инфраструктуры лечебных учреждений.