В Госдуме призвали пересмотреть решение о блокировке Discord

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков просит Роскомнадзор разблокировать платформу Discord в России.

В регулятор будет направлено соответствующее обращение, сообщил он в своем telegram-канале.

"По функционалу его не может адекватно заменить ни Яндекс.Телемост, ни VK Мессенджер, ни какой-либо другой отечественный продукт", - отметил Даванков.

Вице-спикер Госдумы отметил, что без конкуренции Россия превратится в "страну победившего VPN", так как скоро в стране не останется соцсетей и сервисов, доступных без него.

"С интернетом нужно уметь работать, а не запрещать всё подряд", - подчеркнул Даванков.

Решение о блокировке Discord Роскомнадзор принял накануне, 8 октября. По данным ведомства, платформа не выполнила требования по ограничению доступа к противоправной информации и проигнорировала наложенный в связи с ними штраф.

По данным Mediascope, Discord пользуются от 25 миллионов до 40 миллионов россиян. Среди них – студенты и преподаватели, которые используют соцсеть для онлайн-занятий, а также геймеры и работники IT.