Над Россией за ночь сбили 47 беспилотников

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 47 беспилотников над территорией России.

Больше всего БПЛА было уничтожено над Брянской областью – 24, сообщили в Минобороны России. 13 дронов сбили над акваторией Азовского моря, пять – над Белгородской областью, два над Курской областью, два над Ростовской областью и один над Краснодарским краем.

Все вражеские беспилотники были самолетного типа, уточнили в оборонном ведомстве.

В Ростовской области из-за падения обломков БПЛА произошел ландшафтный пожар, его уже потушили. В Краснодарском крае повреждены частный дом и газовая труба. В Брянской области пострадавших и разрушений нет.

ВСУ ежедневно атакуют беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Накануне силы ПВО сбили 16 беспилотников.