Настя Ивлеева: "После "отмены" и творческого отпуска жизнь есть"

До недавнего времени Настя Ивлеева была одной из самых успешных и востребованных блогеров в стране. Все изменилось в конце прошлого года, когда она закатила вечеринку для знаменитостей с дресс-кодом almost naked, что означает "почти голый". Посетило мероприятие множество представителей отечественного шоу-бизнеса, в частности, Ксения Собчак, Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Джиган, Дима Билан и другие.

В результате разразился страшный скандал. Общественники в пух и прах раскритиковали Ивлееву и ее гостей и за ненадлежащий внешний вид и за то, что подобные мероприятия недопустимы на фоне проведения СВО. Больше всего досталось именно Насте. Она лишилась ряда рекламных контрактов, "сорвались" съемки. В результате девушка, записав официальное заявление с извинениями, на некоторое время ушла в тень.

И возвращаться в публичное пространство Ивлеева начала не так давно. В своем официальном телеграм-канале она для начала рассказала о том, что на протяжении последнего времени к ней и ее команде обращались самые разные журналисты и работники СМИ, в том числе Ксения Собчак и Владимир Соловьев. "Кто-то с предложением помочь, кто-то с предложением о сотрудничестве", - сообщила Настя.

При этом она отметила, что многие люди, с которыми она давно сотрудничала, не проявили, по ее мнению, "никакого (адекватного) интереса" к ее творческому отпуску, но могли давать комментарии СМИ о ней и ее действиях в этот период не очень удачные, как считает блогерша.

"Единственное, что было верно в некоторых цитатах, это то, что после "отмены" и творческого отпуска жизнь есть. Она идет. И она прекрасна", - заявила Ивлеева, при этом отметив, что у нее новая "крутая" команда.