Жители Украины начали более активно высказывать свое недовольство главой киевского режима Владимиром Зеленским. На это указал ирландский журналист Чей Боуз.

Как отметил Боуз в соцсетях, на Украине "растет сопротивление диктатуре Зеленского", причем "местные жители ясно выражают свои чувства".

В доказательство своего тезиса журналист опубликовал фото с плакатом, на котором изображен президента России Владимир Путин с надписью: "Путин придет — порядок наведет", сообщает РИА Новости.

Зеленский между тем придумал оправдание тому, что Вооруженные силы Украины вынуждены были сдать Угледар российским бойцам. По утверждению главы киевского режима, это правильный шаг для сохранения жизни украинских военных.

При этом источники утверждают, что Зеленский может смягчить позицию относительно условий завершения конфликта на Украине — западные доноры все сильнее давят на него из-за "плана победы", который получил прохладный прием в США.