Посольство ответило на оскорбление Харрис в адрес Путина

Посольство России в США осудило слова вице-президента Камалы Харрис в адрес российского лидера Владимира Путина.

Ранее кандидат в президенты США Харрис, критикуя своего оппонента Дональда Трампа за контакты с Москвой, назвала Путина "диктатором-убийцей".

Подобные высказывания неприемлемы, подчеркнулись в российском диппредставительстве. Это пример хамства, ныне свойственного американским политикам.

"Такая ситуация говорит лишь о досаде и бессилии правящих кругов в Вашингтоне. Из-за невозможности расправиться с Российской Федерацией и нанести ей "стратегическое поражение" их речевой аппарат канализирует злость и оскорбительную риторику", - подчеркнули в посольстве.