Мать убитых в Тольятти девочек выгнала из дома их отца незадолго до трагедии

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства двух маленьких девочек в Тольятти.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Расследование уголовного дела контролирует прокуратура региона.

В совершении преступления подозревается 13-летняя сестра погибших детей. По данным источника РИА Новости, она уже дала признательные показания.

"Сам факт, что она сделала, она подтвердила", - сообщил собеседник агентства.

Трагедия произошла 8 октября в одной из квартир дома в Комсомольском районе Тольятти. Тела двух девочек двух и пяти лет с множественными ножевыми ранениями шеи и туловища обнаружила на балконе их 10-летняя сестра. С детьми расправилась 13-летняя сводная сестра, после чего пошла гулять на улицу. Она сама призналась матери в убийстве. "Это я! Аахахах", - написала она маме сообщение.

Всего в семье воспитывались пятеро девочек: девочки 18, 13 и 10 лет от первого сожителя, двух и пяти лет - от второго, с которым и проживала в последнее время женщина.

Родители убитых малышек в момент совершения преступления находились на допросе по делу о незаконном проникновении в жилье – заявление подала мать семейства на своего сожителя. По данным СМИ, мужчина бил женщину и изменял ей, но позже они помирились и снова стали жить вместе, но на допрос их все равно вызвали. Дома часто происходили скандалы и ссоры.

Несмотря на это, семью характеризовали как положительную. На кадрах, которые опубликовал СК, можно заметить, что в квартире порядок, хороший ремонт и добротная мебель. 18-летняя девочка живет отдельно. Подозреваемая в убийстве не страдала от каких-либо психических отклонений. Она хорошо училась, занималась танцами и рисованием. Ее родной отец участвует в СВО. Мать в декрете, до этого работала в детском саду.

Что стало причиной жестокой расправы над сестрами, предстоит выяснить следователям. До этого случая 13-летняя девочка неоднократно оставалась приглядывать за младшими сестрами, все было хорошо. Приступов агрессии за ней не наблюдалось.