Слухи о том, что бывший президент США Дональд Трамп якобы семь раз разговаривал по телефону с российским лидером Владимиром Путиным после того, как покинул Овальный кабинет, не соответствуют действительности.

Журналисты поинтересовались у спикера Кремля, созванивались ли Путин с Трампом после истечения срока президентских полномочий американского политика. В ответ Песков заявил, что созвонов не было, сообщает РИА Новости.

Ранее Трамп заявил, что киевскому режиму следовало бы пойти на уступки России еще до начала ее специальной военной операции, а теперь "есть только уничтоженная страна, которая потеряла пятую часть территории и десятки тысяч человек".

Между тем кандидат в президенты США от демократов и действующий вице-президент Камала Харрис заявила, что в случае победы на выборах не стала бы встречаться с Путиным, уточнив, что не готова к такой встрече "двусторонне без Украины".