"Мне надо": Леонид Агутин рассказал о прибавлении в семействе

Леонид Агутин стал новым гостем шоу Романа Костомарова "По душам". Певец и фигурист в процессе разговора подняли много тем, в том числе и касающиеся личной жизни прославленного артиста. Так, Леонид Агутин ответил на вопрос, готов ли он к рождению внуков.

Напомним, что у исполнителя две взрослые дочери от разных женщин. Так, балерина Мария Воробьева родила артисту дочь Полину, а певица Анжелика Варум - наследницу Елизавету-Марию. Обе девушки давно живут за границей, причем в разных концах планеты: Полина в Великобритании, а Елизавета - в Америке. Примечательно, что дочери Агутина знакомы и поддерживают теплые отношения.

"Я созрел для этого! Мне надо. Хочу увидеть маленького человека нашей породы", - заявил Агутин и признался, что ждет внуков от старшей дочери Полины, однако та не торопится делать певца дедушкой. Пока ее больше интересует карьера.

До недавнего времени Полина работала в сфере юриспруденции, однако недавно поменяла интересы и теперь пишет книги. Она работает в Лондоне, где ей предложили место в крупном издательском доме. Что касается Елизаветы, то та пошла по стопам родителей и занимается музыкой.