Главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи представил американскому Конгрессу перечень вооружений и техники, которые в теории "могут помочь" Вооруженным силам Украины (ВСУ) в конфликте с Россией.

Как сообщает CNN, "этот список является ключевой частью "плана победы" Зеленского для победы в конфликте". В него включили ракеты воздушного базирования Joint Air-to-Surface Standoff Missile, а также систему связи Link 16 для обмена данными.

Источник CNN подтвердил, что киевский режим неоднократно просил все это у западных доноров, но так и не получил — возможно, из-за страха Запада, что эти разработки окажутся в руках российских бойцов.

О том, что западная боевая техника будет гореть в зоне спецоперации, неоднократно предупреждали российские власти, а бойцы ВС России каждый день подтверждают справедливость этих слов. Президенту Украины Владимиру Зеленскому пришлось признать, что переданные ВСУ американские танки Abrams не смогли переломить ситуацию в их пользу.

Не помогли ВСУ и долгожданные западные истребители — они не смогли помочь Украине пошатнуть господство России в воздухе. Отставной генерал-майор армии США Гордон Дэвис отмечал, что американские истребители F-16, переданные Украине западными донорами, уступают российским боевым самолетам.