Первая группа обходит с фланга. Вторая - напрямую в окопы. Третья снимает пулеметчика ВСУ. Перед штурмом "опорника" командир еще раз рисует на земле схему атаки. И только потом отряд начинает действовать. Две линии обороны на пути к Покровску - главной фронтовой цитадели националистов в Донбассе - наши бойцы уже взломали. Сейчас идет усиленная подготовка к ликвидации последнего рубежа.

За остатки укрепрайона в Покровске ВСУ отчаянно цепляются. Ведь за городом больше ни высот, ни траншей, ни дотов. Только голая степь. До границы ДНР с Днепропетровской областью рукой подать. Всего 15 километров. А потери националистов растут. Только на этой неделе наши операторы сожгли еще один "Леопард" и французский колесный танк АМХ.

Несколько оборотов скотчем - и фугас готов к применению. На полках в этой полевой лаборатории – сотни уже снаряженных "подвесов". Почти все - из гранатометных выстрелов. Охотно бойцы используют и захваченные у ВСУ иностранные боеприпасы. Например, натовские снаряды.

Ожесточенные бои идут и на торецком направлении. Наши штурмовики сносят позиции боевиков в высотках. Центр города и почти вся многоэтажная застройка перешли под контроль группировки "Восток". То, что гарнизон ВСУ в Торецке обречен, признают и сами украинские генералы.

В Курской области ударные вертолеты охотятся за бронетехникой и пехотой ВСУ. За сутки на этом направлении уничтожены более 200 националистов, среди которых треть - это наемники из Юг-Восточной Азии, США, Ирландии и Польши. В освобожденные поселки возвращаются беженцы. В пунктах временного размещения, конечно, безопаснее. Но людей тянет к своим домам и хозяйствам. И пока еще не работают магазины, все необходимое привозят военные. В пакетах и коробках - консервы, масло, крупы, средства гигиены. До заморозков продержимся, говорят жители. А там, глядишь, вновь подключат электричество и газ.