В Ленинградской области новобранцев-контрактников учат стрелять из гранатометов

Инструктор с боевым опытом, участник специальной военной операции с позывным "Шах" обучает новобранцев работе с ручным гранатометом РПГ-7. Курс боевой подготовки проходят военнослужащие, недавно подписавшие контракт с Министерством обороны. Многие никогда раньше не держали в руках оружия. Первый выстрел - самый сложный. Вес такого РПГ - больше шести килограммов. Плюс еще тандемно-кумулятивный снаряд - около 4 килограммов. Новичок инстинктивно ждет отдачи, инструктор указывает на ошибку.

Теория, техника безопасности, физическая подготовка - это все очень важно. Но самое главное, говорят военные с боевым опытом, - подготовить ребят психологически. Гранатометчик, в отличие от снайпера, не всегда стреляет из укрытия. Иногда нужно выйти на открытое пространство и не просто обнаружить себя, но подпустить технику как можно ближе. И только потом выстрелить. И вот на это требуется особое мужество.

Вражеские танки - "Абрамсы", "Леопарды", "Челленджеры" - новобранцам показывают на учебных плакатах в масштабе один к одному. Совсем скоро ребята увидят их в реальной жизни. Для уничтожения одной машины требуется семь гранатометных выстрелов. Но точное попадание в двигатель или боекомплект такой танк остановит. Для этого нужно до автоматизма отработать всю подготовку: достать орудие, зарядить, принять устойчивую позицию.

Новобранцы на таких учениях всегда собраны и внимательны. Они ведь вызвались служить добровольцами не ради своих амбиций, а чтобы вместе приближать победу. Подготовка гранатометчиков на полигоне длится несколько месяцев. Потом в составе воинских подразделений они отправятся выполнять боевые задачи в зону СВО.