На США надвигается ураган "Милтон". Американцы в панике покидают дома

Заколоченные витрины и окна домов, мешки с песком вдоль зданий - жители Флориды готовятся к катастрофе, которой неизбежно обернется ураган "Милтон". Даже с борта Международной космической станции видна гигантская воронка, которая движется к побережью со скоростью около 300 километров в час. Жители в панике покидают дома.

На трассах западного побережья Флориды пробки. На заправочных станциях кончается топливо. Это одна из самых масштабных эвакуаций в истории американского штата. Но есть и те, кто собирается рискнуть. В семье Томми Холла уже понимают, что спастись бегством не получится, поэтому подготовились к шторму: запасы батареек, два генератора, переносные кондиционеры и полный холодильник еды.

Удара стихии ожидают сегодня вечером или завтра утром. И самой большой угрозой может стать даже не разрушительный ветер, а так называемый "штормовой прилив" - огромные объемы воды. Они могут достигать более четырех с половиной метров в высоту. Специалисты смоделировали возможный сценарий: "Это не просто вода, она не будет наполняться как ванна. Это вода, которая будет яростно выталкиваться на берег из Мексиканского залива под воздействием разрушительных волн. Некоторые здания смоет. Пути эвакуации будут быстро перекрыты".

Шторму присвоена максимальная, пятая категория интенсивности. Но, по прогнозам, он усилится во время выхода на сушу - и тогда, возможно, "Милтон" станет первым в истории ураганом пока несуществующего шестого уровня.