Василия Ливанова частично парализовало

Тревожные сообщения продолжают приходить о Василии Ливанове, который на днях был госпитализирован в реанимацию отделения неврологии НИИ имени Склифосовского. Так, появилась информация, что медики выявили у артиста опасное поражение мозга из-за недостаточного уровня кислорода в крови. Кроме того, ему парализовало правую часть тела, сообщает телеграм-канал Mash. Василию Борисовичу грозят когнитивная дисфункция и психические расстройства, если ситуацию не изменить.

Также у звезды фильмов о Шерлоке Холмсе нашли признаки сердечной и дыхательной недостаточности, и все это — несмотря на интенсивную терапию. Положительной динамики в состоянии легендарного артиста не наблюдается.

О госпитализации Василия Ливанова стало известно 1 октября, при этом его семья опровергла сообщения, что актер попал в больницу с инсультом. Позднее стало известно, что ему провели операцию, во время которой у него остановилось сердце. Семья народного артиста и в этот раз отказалась комментировать ситуацию, сославшись на желание самого Ливанова.