Американским властям следовало бы заняться наведением порядка у себя дома, а не вмешиваться в дела других государств. Такое мнение высказала в среду, 9 октября, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Чиновница напомнила в интервью RT, что в США расследуют громкое дело в отношении рэпера и продюсера Шона Комбса (P. Diddy). Ему вменяют сексуальное насилие.

Захарова заявила, что некоторые представители американского шоу-биза замешаны в выстроенной десятилетиями преступной системе, подразумевающей в том числе насилие над детьми.

Спикер МИД России призвала Соединенные Штаты обратить внимание на действующую у них преступную группировку "вурдалаков", которой потворствовало политико-государственное сообщество, а не "бороться с журналистами".

Мария Захарова уже не раз советовала западным странам заняться собственными "чудовищными" проблемами, которых у них скопилось немало. В частности, дипломат предлагала англосаксам разобраться с легитимностью собственных электорально- конституционных процедур, напомнив хронологию покушений на президентов США.

Властям Германии Захарова порекомендовала "прекратить переписывать историю — ее не перепишешь, вы просто переписываете сами себя" и предложила отменить запрет на ношение российского флага и георгиевской ленты.