Крупнейшая эвакуация в истории Флориды объявлена из-за урагана "Милтон"

Губернатор Флориды Рон Десантис призвал жителей этого американского штата немедленно эвакуироваться в связи с приближающимся ураганом "Милтон".

Ураган еще 7 октября достиг максимально известной пятой категории, но климатологи убеждены: "Милтон" может набрать мощь до такого уровня, что придется официально вводить небывалую прежде шестую категорию. Это сделает его мощнейшим стихийным бедствием в Соединенных Штатах за последнее столетие.

The New York Times со ссылкой на Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям США пишет, что оповещения о принудительной или рекомендательной эвакуации были разосланы более 5,5 миллиона человек. Это крупнейшая эвакуация в истории Флориды.

В ряде населенных пунктов Флориды действует комендантский час, авиасообщение прервано, на автодорогах образовались пробки, а на заправках кончилось топливо для машин.

Федеральные власти перекраивают рабочие графики в свете грозящего стихийного бедствия. Президент США Джо Байден, а вслед за ним и госсекретарь Энтони Блинкен отменили запланированные поездки в ФРГ и Анголу. В Германии на базе "Рамштайн" американские политики собирались обсуждать продолжение помощи Украине, но планы пришлось изменить.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп не преминул раскритиковать действующую администрацию за то, что пострадавшим от самого сильного урагана в истории страны предлагают по 750 долларов на "экстренные нужды", тогда как на киевский режим потрачено уже почти 300 миллиардов долларов.