В Брянской области произошла детонация взрывоопасных предметов

На востоке Брянской области сдетонировали взрывоопасные предметы.

В Карачевском районе зафиксирована чрезвычайная ситуация муниципального характера, сообщили в региональном главке МЧС. При этом режим ЧС не вводился, уточнили в министерстве.

В ночь на 9 октября над территорией Брянской области были сбиты 24 вражеских беспилотника. Губернатор Александр Богомаз написал, что никто не пострадал разрушений не было.

СМИ ранее писали, что от атаки БПЛА пострадал склад с боеприпасами. Официальной информации об этом не поступало.