Бывшая ведущая "Вестей" Фарида Курбангалеева* объявлена в международный розыск

Бывшая телеведущая Фарида Курбангалеева*, обвиняемая в публичных призывах к оправданию терроризма и публичном распространении фейков о российской армии по мотивам национальной ненависти или вражды, объявлена в международный розыск, сообщает РИА Новости. Уголовное дело в отношении экс-ведущей было возбуждено 11 мая.

Напомним, что Фарида Курбангалеева* с 2007 по 2014 годы была одной из ведущих программы "Вести" телеканала "Россия 1". Сейчас она ведет собственный канал на YouTube. С 2018 года бывшая телеведущая проживает и работает в Чехии.

Ранее стало известно, что также признанный иноагентом певец и музыкант Андрей Макаревич не прочь выступить перед россиянами. Вместе со своей группой "Машина времени" исполнитель требует внушительный гонорар (примерно десять миллионов рублей) и исполнения строгого райдера. Причем общаться с прессой артист и его команда категорически против.

*Признана в России иноагентом