Сестру-школьницу убитых в Тольятти девочек увезли в психиатрическую больницу

После допроса в следственном комитете и общения с психологом девочку увезли в психоневрологический диспансер на экспертизу. Также стало известно, что у школьницы не было проблем с учебой и дисциплиной. Однако когда в школе проводилось психологическое тестирование учеников, ответы девочки на некоторые вопросы вызвали тревожность педагогов, но ничего критичного в них якобы не увидели. Также у нее была определена "низкая социальная активность", передает телеграм-канал Baza.

Коллеги из SHOT добавляют, что по результатам психологической экспертизы 13-летнюю девочку, вероятнее всего, отправят на принудительное лечение. По данным телеграм-СМИ, с ней все же работали психологи.

Также стали известны грустные подробности происшествия. Так, когда отец увидел тела мертвых дочек, он в ужасе выбежал из подъезда и долго не мог прийти в себя. По словам очевидцев, мужчину трясло и он громко кричал. Кроме того, соседи утверждают, что семья выглядела благополучной и не вызывала вопросов. Сестры всегда были хорошо одеты, "как куколки".

Напомним, трагедия произошла накануне, 8 октября, в одной из квартир дома в Комсомольском районе Тольятти. Тела двух девочек двух и пяти лет с множественными ножевыми ранениями шеи и туловища обнаружила на балконе их десятилетняя сестра. С детьми расправилась 13-летняя сводная сестра, после чего пошла гулять на улицу. Она сама призналась матери в убийстве.