Нарушение российской границы не останется без последствий, в том числе для сотрудников иностранных средств массовой информации. Об этом в среду, 9 октября, предупредило посольство России в Швейцарии.

В дипломатической миссии прокомментировали решение компетентных российских органов открыть уголовные дела против журналистов швейцарского холдинга СНMedia Курта Пельды и французского канала France 24 Кэтрин Норрис Трент. Они нарушили законы России, проникнув в Курскую область.

В посольстве России подчеркнули, что Пельда не обращался ни в российскую дипмиссию в Берне, ни в генконсульство России в Женеве, ни в Министерство иностранных дел России, чтобы получить визу и аккредитацию для работы в нашей стране.

Поскольку швейцарец осознанно нарушил правила пересечения государственной границы иностранного государства, не имея каких-либо особых привилегий, ему предстоит ответить по закону, цитиурет заявление посольства РИА Новости.

Ранее в Федеральной службе безопасности сообщали, что с 17 августа за незаконное пересечение российской границы возбуждены дела в отношении 14 иностранных корреспондентов. К ним добавились дела против Пельды и Норрис Трент.

При этом в администрации CNN утверждали, что журналист американского телеканала Ник Пейтон Уолш посетил город Суджа в Курской области по приглашению властей Украины, в поездке его сопровождали украинские военные.