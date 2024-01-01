Предводитель киевского режима Владимир Зеленский отменил "саммит мира" по Украине, планировавшийся на ноябрь, поскольку не нашлось желающих его посетить. Такое мнение высказал экс-помощник заместителя Министерства обороны США Стивен Брайен.

Как написал бывший сотрудник Пентагона в статье для Weapons and Strategy, "Зеленский, который только что был вынужден отменить предстоящий "мирный саммит", официально перенесенный на будущее врем), потому что никто не захотел приехать".

При этом украинский политик "дал понять, что не будет вести переговоры с Москвой ни при каких обстоятельствах", отметил Брайен.

В сентябре Зеленский заявлял, что завершение российско-украинского конфликта ближе, чем многие считают, однако от конкретики воздержался и продолжит требовать военную помощь от западных доноров.

Итальянский министр иностранных дел Антонио Таяни предполагал, что "серьезная мирная конференция по украинскому кризису" может быть проведена до конца 2024 года.