Скандальный рэпер P.Diddy может избежать наказания

Скандальный американский рэпер и продюсер P.Diddy (настоящее имя - Шон Комбс) может избежать наказания благодаря своим деньгам и влиянию.

Слухи о том, что арестован не музыкант, а кто-то другой, появились после поста в соцсетях пользователей Reddit. Они провели расследование и выяснили, что частный самолет рэпера совершил полет из Новой Зеландии во Французскую Полинезию. Информацию о передвижении джета подтверждает сервис Flightradar.

Кроме того, не исключено, что рэперу удастся купить молчание жертв вечеринок и причастных к грязным историям. Размер выплат не уточняется, однако этих денег вполне может хватить для отказа от публичных обвинений и жажды возмездия, пишет telegram-канал "Только никому".

17 сентября в США арестовали рэпера Шона "P.Diddy" Комбса. Иск подала американская певица Кассандра Вентура, к ней рисоединились еще порядка 120 человек. Его обвинили в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, уголовном сговоре и содействии проституции. Свою вину Комбс не признает.

Сообщилось, что продюсер организовал развратные вечеринки, участники которых, включая известных персон, подвергались физическому и психологическому насилию. Происходящее записывалось на камеру с целью дальнейшего шантажа. Не исключено, что от развратных действий P.Diddy пострадал певец Джастин Бибер. В несовершеннолетнем возрасте он много времени проводил с рэпером и принимал участие в тех самых вечеринках.

Кроме того, в Сети уверены, что P.Diddy причастен к убийству многих популярных артистов 90-х и нулевых годов. В частности, говорят о том, что рэпер приложил руку к ликвидации Тупака Шакура, Left Eye и даже собственной жены, которая родила ему троих детей.

СМИ также пишут, что в преступлениях P.Diddy могут быть задействованы рэпер Jay-Z и его жена Бейонсе – якобы они причастны к убийству популярной в нулевых певицы Алии, которая считалась главной конкуренткой Бейонсе. Прямых доказательств этого нет.

История настолько взорвала общественность, что о скандале с P.Diddy высказался даже российский МИД. Американские артисты замешаны в выстроенной десятилетиями преступной системе США, в центре которой находится насилие над детьми, уверена официальный представитель ведомства Мария Захарова.

"Этого не могли не знать в полиции, этого не могли не знать в ФБР, этого не могли не знать в Белом доме - это знали все", - сказала она в интервью RT.