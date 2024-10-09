Власти сообщили об успешном продвижении ВС России на купянском направлении

ВС России продвигаются на купянском направлении вглубь обороны противника, сообщил РИА Новости глава российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев.

От взятых под контроль поселков до реки Оскол расстояние составляет около трех километров. Продолжаются позиционные бои в Волочанске.

Ранее Генштаб ВСУ пожаловался на сложную обстановку на фронте. Неблагоприятная для украинской армии ситуация сложилась на лиманском, купянском, красноармейском и кураховском направлениях.